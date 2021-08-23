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Гибель рыбы в Упе: минприроды проводит проверку

Гибель рыбы в Упе: минприроды проводит проверку

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной инцидента.

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Тульской области проводят проверочные мероприятия по факту гибели рыбы в Упе. Напомним, видео с дохлыми карасями, всплывшими на Казанской набережной, в редакцию Myslo прислал туляк Александр. Он же уточнил, что местами вода в реке имеет явно выраженные следы мазута.

Также специалисты профильного министерства проводят расследование по факту загрязнения реки Воронки на участке рядом с Красноармейским проспектом – на нестерпимый запах, исходящий от водоёма, пожаловались местные жители.

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