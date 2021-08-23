Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
В подмосковном парке «Патриот» открылся павильон «Тульская пряничная»
Все желающие смогут выпить чаю из самовара и попробовать традиционные тульские лакомства.
На площади возле Главного храма Вооруженных сил РФ по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при поддержке Минобороны России тульские предприниматели открыли гастрономический павильон «Тульская пряничная».
В новом постоянно действующем павильоне гости парка смогут попробовать гастрономические бренды региона, приобщиться к традициям русского чаепития, а также познакомиться с туристическим потенциалом Тульской области.
Год назад по инициативе губернатора Тульская область стала первым регионом страны, который презентовал свой туристический потенциал в парке «Патриот».
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