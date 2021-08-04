«Наш город» всегда готов прийти на помощь

Село Хрущево с недавнего времени находится в черте Тулы. Со всеми вытекающими из этого статуса достоинствами и недостатками.

Уже не село, но еще и не город. Зато как минимум полноценный микрорайон: живет здесь около трех тысяч человек.

Есть в Хрущеве и свое место притяжения – на улице Совхозной. Здесь обустроены различные спортивные объекты, в 2020 году по муниципальной программе появилась современная детская площадка. И сразу стало очевидно, сколько же вокруг детворы, которая с утра до вечера играет на этих площадках. Где-нибудь в городе еще столько малышни разом поискать. Но поскольку дети приходят играться вместе с родителями, здесь же проходят и все важные местные мероприятия, выступают самодеятельные артисты, устраивают различные встречи.

Объекты, благоустраиваемые в Хрущеве в рамках региональных и муниципальных программ, в том числе по программе «Наш город», вместе с заместителем председателя Тульской городской Думы, руководителем фракции «Единая Россия» Алексеем Ионовым осмотрела уполномоченный губернатора Тульской области Надежда Школкина.

На стадии строительства сейчас площадка для воркаута. Возводится она по новой для Тулы программе «Наш город». Закончится стройка в самое ближайшее время. На этой площадке планируется установить семь разных спортивных тренажеров, чтобы молодежь, да и жители всех возрастов, могли для души заниматься спортом. В следующем году в рамках этой программы должны установить теннисный стол, обновить баскетбольные кольца.

Программа «Наш город» — совместная инициатива администрации Тулы и городских депутатов. Ее цель – решение социально значимых вопросов местечкового уровня – дворов, придомовых территорий, ремонта улично-дорожной сети. Например, установки лавочек у подъездов или урн для мусора. Впрочем, есть и более глобальные объекты – установка детских и игровых площадок.

Для реализации программы на Тулу выделено около 100 миллионов рублей, были определены, по заявкам жильцов, около ста объектов, которые необходимо сделать. В отличие от других программ, «Наш город» не требует софинансирования. Нужно только вовремя и правильно оформить заявку. Сейчас уже принимаются заявки на 2022 год.

По мнению Алексея Ионова, новая программа оказалась нужной и востребованной. Ведь жители зачастую хотят решить простые бытовые проблемы около своих домов, и программа «Наш город» предоставляет как раз такую возможность. Очень актуальной она оказалась и для бывшего Ленинского района – в Хрущеве, Барсуках, Плеханове. Здесь возможностью улучшить свои дворы активно воспользовались.

Конечно же, приезд уполномоченного губернатора Надежды Школкиной не обошелся и без общения с местными жителями. Говорили о многом. Например, о давней проблеме надо ли добиваться, чтобы в селе появился какой-нибудь из сетевых магазинов. Вновь пришли к тому, что жители в большинстве своем против. Хотя круглосуточно охраняемый объект здесь необходим – иначе нельзя поставить банковский терминал для работы с карточками.

Надежда Школкина рассказала, что проблема установки терминалов есть во многих населенных пунктах. Требования к обеспечению их безопасности высокие. В то же время и банки в курсе проблемы, которую можно решить только объединенными с местной администрацией усилиями.