Психолог расскажет тулячкам о послеродовой депрессии и грудном вскармливании

В среду, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт новый прямой эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный к Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания.

С тулячками будет общаться психолог женской консультации родильного дома № 1 г. Тулы им. В. С. Гумилевской Ольга Полуэктова. Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.