новости
новости
Регистрация
Психолог расскажет тулячкам о послеродовой депрессии и грудном вскармливании

Психолог расскажет тулячкам о послеродовой депрессии и грудном вскармливании

Очередная онлайн-трансляция в рамках проекта «Отвечают врачи» состоится 4 августа.

В среду, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт новый прямой эфир из цикла «Отвечают врачи», приуроченный к Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания.

С тулячками будет общаться психолог женской консультации родильного дома № 1 г. Тулы им. В. С. Гумилевской Ольга Полуэктова. Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:45 −1
Другие статьи по темам
Событие
прямой эфир с врачомотвечают врачивопросы и ответыроддомпослеродовая депрессиягрудное вскармливание
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Без фильтров и фотошопа: Минтранс планирует ужесточить условия проведения техосмотра
Без фильтров и фотошопа: Минтранс планирует ужесточить условия проведения техосмотра
«Академия Михайлова» опубликовала расписание матчей на сезон
«Академия Михайлова» опубликовала расписание матчей на сезон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.