В Туле на ул. Щегловская Засека в ДТП на парковке пострадала женщина

8 июня в 15.35 в Туле на парковке вблизи улицы Щегловская Засека 42-летний водитель автомобиля Nissan Teana, по предварительной информации, не предоставил преимущество проезда и врезался в Skoda Rapid.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала пассажирка Skoda. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.