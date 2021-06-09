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В Туле на ул. Щегловская Засека в ДТП на парковке пострадала женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Щегловская Засека в ДТП на парковке пострадала женщина

Авария случилась накануне днем.

8 июня в 15.35 в Туле на парковке вблизи улицы Щегловская Засека 42-летний водитель автомобиля Nissan Teana, по предварительной информации, не предоставил преимущество проезда и врезался в Skoda Rapid.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала пассажирка Skoda. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:25 0
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