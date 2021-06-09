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Где в Туле не будет света 10 июня

Где в Туле не будет света 10 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • Красноармейский пр., 23, 27, 29,
  • ул. Фрунзе, 6,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 1-а,
  • ул. Вересаева, 4, 8.
  • ул. Пионерская, 1, 52-70 (чётн.), 70-а
  • ул. Староникитская, 73-а, 73-б
  • ул. М. Расковой, 22
  • ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.)
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.)
  • ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.)
  • ул. Осипенко, 1-10, 15
  • п. Дачный: 4-й Дачный пр-д,
  • Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1-3,
  • п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а.
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