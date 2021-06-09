Где в Туле не будет света 10 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- Красноармейский пр., 23, 27, 29,
- ул. Фрунзе, 6,
- ул. Дмитрия Ульянова, 1-а,
- ул. Вересаева, 4, 8.
- ул. Пионерская, 1, 52-70 (чётн.), 70-а
- ул. Староникитская, 73-а, 73-б
- ул. М. Расковой, 22
- ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.)
- пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.)
- ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.)
- ул. Осипенко, 1-10, 15
- п. Дачный: 4-й Дачный пр-д,
- Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1-3,
- п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а.
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