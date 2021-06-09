Где в Туле не будет света 10 июня

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

Красноармейский пр., 23, 27, 29,

ул. Фрунзе, 6,

ул. Дмитрия Ульянова, 1-а,

ул. Вересаева, 4, 8.

ул. Пионерская, 1, 52-70 (чётн.), 70-а

ул. Староникитская, 73-а, 73-б

ул. М. Расковой, 22

ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.)

пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.)

ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.)

ул. Осипенко, 1-10, 15

п. Дачный: 4-й Дачный пр-д,

Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,

11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 1-п,

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,

10-й пр-д, 1-3,

п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а.