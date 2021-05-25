В Тульской области за сутки подтвердились 57 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 57 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели, четыре скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 817 жителей региона, 37 341 вылечился, 2003 умерли.
Ситуация за сутки в российских регионах следующая:
вчера, в 15:40, 40 1571 -2
вчера, в 14:50, 91 1562 -7
вчера, в 14:44, 17 1387 -7
вчера, в 11:56, 18 1010 0
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