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В Тульской области за сутки подтвердились 57 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились 57 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 57 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели, четыре скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 817 жителей региона, 37 341 вылечился, 2003 умерли.

Ситуация за сутки в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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