В Тульской области за сутки подтвердились 57 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 57 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели, четыре скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 817 жителей региона, 37 341 вылечился, 2003 умерли.

Ситуация за сутки в российских регионах следующая: