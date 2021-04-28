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Новомосковская детская железная дорога 1 мая откроет новый сезон
Фото: vk.com/dzd_novomoskovsk.

Новомосковская детская железная дорога 1 мая откроет новый сезон

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, вагон будет заполнен только на 50%.

Новомосковская детская железная дорога приглашает всех желающих на церемонию открытия нового, 66-го сезона движения поездов, которая состоится в субботу, 1 мая, в 11.00!

В мае детская железная дорога будет работать с 1 по 4, с 6 по 10, 15-16, 22-23 и с 27 по 30 мая. Стоимость проезда для детей – 45 рублей, для взрослых – 55 рублей.

Расписание движения поездов можно найти здесь.

В связи с эпидемиологической обстановкой работа железной дороги будет осуществляться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Наполняемость вагона – 50% (18 посадочных мест из 36).

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