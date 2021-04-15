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Краеведы бьют тревогу: «Возле здания автовокзала уникальные фонари заменили на убогие»
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

Краеведы бьют тревогу: «Возле здания автовокзала уникальные фонари заменили на убогие»

Гневный пост опубликован в группе «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

– Все туляки и гости города знают здание автовокзала, построенное в 1957 году в монументальном, так называемом стиле сталинского ампира, по проекту Ивана Грызлова. На протяжении 60 лет вход в здание украшали два массивных, выполненных в том же стиле, что и здание, отлитых из чугуна фонаря. Их основание было выполнено в виде четырех львиных лап, на которых они под своим собственным весом и стояли.

Не так давно их заменили на два дешевых, прикрученных болтами, хлипких, убогих, китайских садовых фонарика.

Чье это было решение и почему убрали оригинальные, старинные фонари, испортив облик входной группы автовокзала, неизвестно.


Я надеюсь, что их отправили на реставрацию, чтобы добавить, утраченные в советские времена дополнительные плафоны (на ч/б фото видно, что изначально на каждом было по 3 плафона). Думаю, что эти оригинальные монументальные фонари не застрянут у кого-то на приусадебном участке, а вновь вернутся на свое законное место, чтобы радовать туляков и гостей города своим теплым и гостеприимным светом, — написал туляк Алексей Бочаров.

Мужчина призвал всех неравнодушных звонить в администрацию Тулы с жалобами на «нарушение внешнего вида нашего города». Кстати, в комментариях читатели отмечают, что фонари сменили как минимум год назад.

По информации Myslo, администрация не имеет отношения к этому зданию, оно принадлежит частному лицу.

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сегодня, в 14:35 +4
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