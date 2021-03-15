«Накажи автохама»: на ул. Оборонной заметили торопыжку

Читатель Дмитрий Прошин прислал в редакцию Myslo ссылку на ролик, снятый видеорегистратором его автомобиля. Из описания следует, что кадры были сняты 10 марта этого года, на ул. Оборонной в Туле.

Водитель ВАЗ-21099 так торопился повернуть на ул. Льва Толстого, что пролетел по трамвайным путям встречного направления, да еще и на запрещающий сигнал светофора.