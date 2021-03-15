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«Накажи автохама»: на ул. Оборонной заметили торопыжку

«Накажи автохама»: на ул. Оборонной заметили торопыжку

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Читатель Дмитрий Прошин прислал в редакцию Myslo ссылку на ролик, снятый видеорегистратором его автомобиля. Из описания следует, что кадры были сняты 10 марта этого года, на ул. Оборонной в Туле.
 
Водитель ВАЗ-21099 так торопился повернуть на ул. Льва Толстого, что пролетел по трамвайным путям встречного направления, да еще и на запрещающий сигнал светофора.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:17 +2
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