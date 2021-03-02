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Жители деревни под Новомосковском остались без воды из-за замерзших труб

Жители деревни под Новомосковском остались без воды из-за замерзших труб

Этот вопрос был рассмотрен на оперативном совещании у губернатора.

Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона. Житель деревни Грицово в Новомосковске пожаловался губернатору на частые отключения водоснабжения и электричества.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин сообщил, что часть трубопровода длиной около 20 метров была проложена с нарушением требований и во время сильных холодов трубопровод замерз.

Летом этот участок водовода будет заменен. Чтобы исключить скачки напряжения в электросети, на скважине деревни Грицово будет установлен частотно-регулируемый привод. Также энергетики опилят деревьев по трассе, чтобы исключить аварии на высоковольтных сетях.

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