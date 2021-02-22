В Тульской области за сутки у 131 человека подтвержден коронавирус
Об этом сообщил федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявлен 131 новый случай коронавируса, 119 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 32 281 житель Тульской области, 29 895 вылечились, 1204 умерли.
За последние сутки в России выявлено 12 604 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 943 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 177 330 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.
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