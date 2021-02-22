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В Тульской области за сутки произошло 10 пожаров

В Тульской области за сутки произошло 10 пожаров

Пострадавших в происшествиях нет.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, по состоянию на 6.00 22 февраля за сутки в регионе зарегистрировано 10 пожаров. Три из них произошли в жилом секторе.

Так, пожары случились в жилом доме на ул. Центральной в Хрущево и на ул. Дачной в дер. Барсуки Ясногорского района, а возгорание в многоквартирном доме на пр. Ленина в Туле было ликвидировано до прибытия.

Пожар произошел в неэксплуатируемом сооружении в дер. Петровское Узловского района, надворной постройке на ул. Бытовой в Щекино, гараже на ул. Железнодорожной в Богородицке, сараях на ул. Белинского в Суворове и п. Каменецкая БИС в Узловском районе. Пожар также произошел в бане в дер. Свинская Заокского района и в надворной постройке в тульской дер. Бежка.

В результате пожаров никто не пострадал.

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