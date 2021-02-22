В Туле подростки нашли в заброшенной постройке замерзший труп

Фото: Илья Д.

Накануне вечером в Рогожинском парке Тулы гуляла компания подростков. В заброшенной постройке молодые люди наткнулись на что-то, что они сначала приняли за присыпанный снегом манекен. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это замерзший труп мужчины. Подростки сразу же сообщили о страшной находке в полицию.

На данный момент предполагается, что мужчине было около 40-45 лет. При осмотре у него на лбу обнаружили рану, из которой вытекло незначительное количество крови. По одной из версий, мужчина упал, ударился головой и потом скончался либо от повреждения, либо от переохлаждения.