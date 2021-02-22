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В Туле подростки нашли в заброшенной постройке замерзший труп
Фото: Илья Д.

В Туле подростки нашли в заброшенной постройке замерзший труп

Полиция выясняет личность и обстоятельства гибели мужчины.

Накануне вечером в Рогожинском парке Тулы гуляла компания подростков. В заброшенной постройке молодые люди наткнулись на что-то, что они сначала приняли за присыпанный снегом манекен. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это замерзший труп мужчины. Подростки сразу же сообщили о страшной находке в полицию.
 
На данный момент предполагается, что мужчине было около 40-45 лет. При осмотре у него на лбу обнаружили рану, из которой вытекло незначительное количество крови. По одной из версий, мужчина упал, ударился головой и потом скончался либо от повреждения, либо от переохлаждения.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:01 +3
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