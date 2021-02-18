Жалобы, штрафы, расторжение договора или субсидии: что заставит УК работать?

Жители поселков Заокского района в тупиковой ситуации: они возмущены работой своей УК, но уйти от нее не могут, потому что всё остальное еще дороже.

Управляющая компания игнорирует жалобы жителей и не выполняет работы даже из минимального перечня. Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать другую фирму и забыть про недобросовестную организацию? Но оказывается, иногда это практически невозможно.

Без УК – нельзя?

УК «Базис» – первая управляющая компания, появившаяся в поселках Пахомово, Симоново и еще в восьми населенных пунктах Заокского района в начале 2020 года. До этого жители сами прекрасно справлялись с обязанностями по управлению своими домами, но только юридически никак это не оформляли. Администрация на протяжении десяти лет напоминала им о необходимости сделать это, но ничего не менялось. При этом дома были в полном порядке, а жалоб от жителей не поступало.

В 2020 году «безвластие» закончилось. Администрация после представления прокуратуры провела аукцион и определила УК, ответственную за 41 дом, – ООО «Базис». Цена работ для городских жителей, в общем-то, приемлемая, а вот для сельских территорий – не очень. Но жители не роптали. Однако уже через пару месяцев поняли, что УК счета-то выставляет, а работать не хочет. Оказалось, что у нее даже местного представительства нет – находится организация в Туле и направлять в район работников не спешит.

Не работать, но зарабатывать

Жители пытались убедить руководство УК, что так нельзя – получать деньги и не работать. УК своим бездействием доказывала обратное. Тогда посыпались жалобы в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию Тульской области, администрацию района… Некоторые жители и вовсе отказались платить по счетам, мол, нет работ – нет денег.

– А за что платить, если мы сами моем полы, убираем дворы от снега? Минимальный перечень работ они практически не выполняют. Я не хочу платить за такую работу, она не стоит тех денег, которые с нас требуют. За остальные коммунальные услуги я плачу, а управляющей компании – нет. Мы не видим сотрудников УК, только квитанции от нее получаем. У нас в подъезде крышу надо чинить, но они не делают ничего. Говорят, сначала денег нужно накопить. Я буду платить только тогда, когда увижу работу, а не обещания, – говорит житель поселка Пахомово Олег Зайцев.

Прокурорская проверка подтвердила, что свою работу управляющая компания выполняет плохо, и постановила за март-апрель сделать перерасчет, а гендиректору УК «Базис» Эдуарду Порхаеву направила представление с требованием начать нормально исполнять прямые обязанности.

ГЖИ тоже выявила нарушения в работе УК и оштрафовала ее, и в очередном рейтинге это утянуло «Базис» на предпоследнюю строчку. Всё это никак существенно не изменило работу УК. Да и какое значение имеет рейтинг, если есть люди, которые просто платят деньги?

Коммунальный тупик

Жительница поселка Симоново Марина Балашова:

Марина Балашова – Мы не можем выбрать другую УК, мы же не в городе живем, в наших поселках нет никаких жилищных компаний, которые бы могли обслуживать наши дома. Мы за этот год пытались найти другую УК, но все говорят, что мы далеко и к нам выгодно будет ездить, только если тариф поднять. У нас живут в основном пенсионеры, а остальные зарабатывают три копейки, и мы не способны платить много за управление домами. Тариф «Базиса» нас в целом устраивает, надо просто заставить его работать. Перерасчет нам до настоящего момента не сделали, потому что оказалось, что мы не авторизовались на ГИС ЖКХ. Почему просто нельзя по квитанции сделать перерасчет? Получается, что с простых жителей деньги взять легко. Я каждый месяц плачу им по 1100 рублей. А как вернуть, так начинается сплошная бюрократия! И никто из контролирующих органов в реальности не способен заставить УК работать как надо.

Чтобы найти выход из ситуации, в администрации Заокского состоялась встреча. Собрались жители, зампрокурора района Иван Беркутов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, руководитель Центра общественного контроля ЖКХ региона Анастасия Дементьева, заместитель начальника ГЖИ области Юлия Осипова, глава администрации Заокского района Александр Атаянц, его первый заместитель Димитри Дзагания и другие.

– Аварийная служба у «Базиса» не работает. На днях в трех квартирах вырубился свет, стали звонить в УК, там никто не отвечает, обращаемся в администрацию – нам говорят, что это забота УК. Еще один серьезный вопрос в нашем доме касается дымвентканалов. УК «Базис», мы считаем, подвергает наши жизни опасности. В этом году никто не проводил проверку состояния каналов. Когда не было УК, мы сами нанимали специализированную организацию, она проверяла состояние ДВК, и к сентябрю мы подавали в администрацию акт об их состоянии, – рассказывает Марина Балашова. – В подъезде окна забили поликарбонатом, что является нарушением норм пожарной безопасности. ГЖИ оштрафовала их, а толку? Всё равно мы платим за содержание жилья полностью, нам от штрафа ни тепло ни холодно.

Замглавы администрации Димитри Дзагания подтвердил, что претензий к УК очень много:

– Дозвониться до «Базиса» сложно, аварийно-диспетчерская служба отсутствует. Когда принимают звонок от жителей, не называют регистрационный номер заявки и когда она будет выполнена, а после 17.00 дозвониться в УК вообще невозможно. Пока я не позвонил лично их главному инженеру, никто не приехал выяснять, почему свет в квартирах не горит.

Как заставить работать того, кто не хочет?

Зампрокурора Иван Беркутов еще раз напомнил, что жители всегда вправе отказаться от услуг «Базиса», в одностороннем порядке расторгнуть договор и выбрать другую УК или перейти на самоуправление.

– Мы бы все с удовольствием перешли на самоуправление, однако есть одно «но»: в этом случае мы должны заключить договор с муниципальной аварийно-диспетчерской службой, – отвечает на это Марина Балашова. – Ее услуги стоят 14 с лишним рублей с кв. м в месяц, то есть я каждый месяц буду платить по 1000 рублей, а услуги за это получу, только если в доме произойдет авария. Так что если выбирать между отвратительно работающей УК и платой за диспетчерскую службу, жители выбирают «Базис».

Димитри Дзагания отметил, что для сельских территорий найти хорошую управляющую копанию крайне сложно:

Димитри Дзагания – Проблему, возможно, удалось бы решить, если УК, работающие с домами на сельских территориях, можно было бы субсидировать или еще как-то поддерживать, чтобы они для сельского населения снижали тарифы. Я думаю, что с подобными проблемами сталкиваются не только населенные пункты Заокского района. Сейчас закон уравнивает в части управления жильем сельские территории и городские, но по факту это не совсем правильно, потому что уровень доходов сельских жителей и городских разный. Сегодня на селе основная часть жителей – пенсионеры, и им не по карману платить по городским тарифам за содержание жилья. Надеюсь, проблему рассмотрят на уровне областной Думы и найдут решение.

Еще один вариант для выхода из сложившейся ситуации предложил эксперт проекта «Народный контроль ЖКХ» Юрий Щукин:

– Что входит в задачу аварийно-диспетчерской службы? Когда случается любая авария, она должна локализовать ее, то есть если произошел порыв трубы, перекрыть воду и поставить на трубу заглушку, если случилось короткое замыкание, выключить рубильник, и т. д. Деятельность организаций, которые предоставляют такие услуги, не лицензируется, то есть подобную услугу может оказывать любая организация, в которой есть слесари и электрики. Нужно только, чтобы она была готова выделить сотрудников, которые круглые сутки будут на связи, чтобы при аварийной ситуации к ним можно было бы обратиться. Она должна вести журнал учета обращений. Это не так уж и сложно. Поэтому если в вашем населенном пункте есть предприниматель, у которого в штате есть такие специалисты, можно договориться с ним за разумную плату.

По итогам встречи жители взяли паузу, чтобы обсудить предложенные варианты с соседями.