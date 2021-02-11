новости
новости
Регистрация
Поселения Большой Тулы 12 февраля останутся без электричества

Поселения Большой Тулы 12 февраля останутся без электричества

Плановые работы пройдут в разное время и займут от 30 минут до 3 часов.

В пятницу, 12 февраля, в посёлках и деревнях Большой Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Публикуем график работ:

  • д. Рождество – с 10.00 до 13.00,
  • п. Ильинка – с 12.00 до 15.00,
  • п. Богучарово Парк – с 10.00 до 12.00,
  • п. Плеханово, п. Горелки (м-он «Южный») – с 9.00 до 9.30,
  • п. Плеханово, д. Самыленка – с 9.00 до 9.30,
  • д. Струково – с 9.00 до 12.00,
  • д. Н. Китаевка – с 12.00 до 15.00.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключение электроэнергииотключили свет
Место
ТулаБольшая Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За торговлю справками об инвалидности тулячка заплатит в 10 раз больше своей «таксы»
За торговлю справками об инвалидности тулячка заплатит в 10 раз больше своей «таксы»
Молодёжка «Тулицы» с минимальным перевесом проиграла «Динамо-Метар»
Молодёжка «Тулицы» с минимальным перевесом проиграла «Динамо-Метар»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.