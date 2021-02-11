Поселения Большой Тулы 12 февраля останутся без электричества
Плановые работы пройдут в разное время и займут от 30 минут до 3 часов.
В пятницу, 12 февраля, в посёлках и деревнях Большой Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Публикуем график работ:
- д. Рождество – с 10.00 до 13.00,
- п. Ильинка – с 12.00 до 15.00,
- п. Богучарово Парк – с 10.00 до 12.00,
- п. Плеханово, п. Горелки (м-он «Южный») – с 9.00 до 9.30,
- п. Плеханово, д. Самыленка – с 9.00 до 9.30,
- д. Струково – с 9.00 до 12.00,
- д. Н. Китаевка – с 12.00 до 15.00.
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