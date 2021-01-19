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Тулячка примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года»

Тулячка примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года»

Конкурс пройдет с 25 января по 2 февраля.

В Волгоградской области состоится федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». В нем примут участие 85 педагогов со всей страны.
 
Тульскую область на конкурсе представит учитель английского и французского языков Центра образования №8 имени Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова Анисса Будан.
 
Торжественное открытие заключительного этапа конкурса состоится в Волгограде 25 января. На следующий день стартуют конкурсные испытания.
 
Финал конкурса запланирован на 2 февраля. 
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