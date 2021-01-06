Фото из архива Myslo.
В Тульской области по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ
Статистику опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.
По итогам мониторинга за заболеваемостью ОРВИ за неделю с 28 декабря по 3 января в Тульской области зарегистрировано 8884 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 11% и ниже предыдущей недели на 27%.
В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых на 99%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже.
По данным лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии.
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