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В Тульской области по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ
Фото из архива Myslo.

В Тульской области по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ

Статистику опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

По итогам мониторинга за заболеваемостью ОРВИ за неделю с 28 декабря по 3 января в Тульской области зарегистрировано 8884 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 11% и ниже предыдущей недели на 27%.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых на 99%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже.

По данным лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии.

 

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сегодня, в 21:05 −2
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