Фото из архива Myslo.
Где и как тулякам узнать всё о прививке против коронавируса
Смотрите прямой эфир тульского минздрава 29 декабря.
29 декабря в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог Тульской области.
Она расскажет о показаниях и противопоказаниях к прививке, а также о действиях после прививки.
Свои вопросы вы можете написать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.
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