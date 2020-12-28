Где и как тулякам узнать всё о прививке против коронавируса

Фото из архива Myslo.

29 декабря в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог Тульской области.

Она расскажет о показаниях и противопоказаниях к прививке, а также о действиях после прививки.

Свои вопросы вы можете написать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.