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Где и как тулякам узнать всё о прививке против коронавируса
Фото из архива Myslo.

Где и как тулякам узнать всё о прививке против коронавируса

Смотрите прямой эфир тульского минздрава 29 декабря.

29 декабря в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области  в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог Тульской области.

Она расскажет о показаниях и противопоказаниях к прививке, а также о действиях после прививки.

Свои вопросы вы можете написать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.

 

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Тула

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