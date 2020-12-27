Конкурс Myslo: получи тюбинг и термос за лучший новогодний рецепт
Делитесь секретами приготовления любимых вкусностей и получайте призы!
Любимые читатели Myslo! Давайте делиться рецептами! Мы запускаем конкурс новогодних угощений. С вас — вкусные рецепты, с нас — отличные подарки.
До 2 января загружайте рецепты своих любимых блюд в блог «Кушать подано» с пометкой «Новый год с Myslo» в заголовке.
Пример заголовка:
Новый год с Myslo: праздничная утка с апельсинами
От одного участника принимается максимум три рецепта. Выбирайте лучшее.
Участники, набравшие наибольшее число лайков, получат классные призы. За первое место победитель получит санки-тюбинг.
За второе — термос.
Еще один участник, поделившийся самым интересным, по мнению редакции Myslo, рецептом также получит термос.
Итоги подведем 3 января 2021 года.
Давайте встречать Новый год вместе!