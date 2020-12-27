Конкурс Myslo: получи тюбинг и термос за лучший новогодний рецепт

Любимые читатели Myslo! Давайте делиться рецептами! Мы запускаем конкурс новогодних угощений. С вас — вкусные рецепты, с нас — отличные подарки.

До 2 января загружайте рецепты своих любимых блюд в блог «Кушать подано» с пометкой «Новый год с Myslo» в заголовке.

Пример заголовка:

Новый год с Myslo: праздничная утка с апельсинами

От одного участника принимается максимум три рецепта. Выбирайте лучшее.

Участники, набравшие наибольшее число лайков, получат классные призы. За первое место победитель получит санки-тюбинг.

За второе — термос.

Еще один участник, поделившийся самым интересным, по мнению редакции Myslo, рецептом также получит термос.

Итоги подведем 3 января 2021 года.