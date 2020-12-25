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В Туле маршруты № 15 и 161-К будет обслуживать новая компания-перевозчик

В Туле маршруты № 15 и 161-К будет обслуживать новая компания-перевозчик

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует.

В связи с обращениями жителей об увеличении количества транспорта, работающего в направлении Ленинского района, з-да РТИ и пос. Мясново, мкр-н Северная Мыза, а также в целях повышения качества транспортного обслуживания населения, по поручению главы администрации города Тулы администрацией города были проведены конкурсы на право осуществления перевозок по маршрутам № 15 «Завод РТИ — мкр-н Северная Мыза», 161-к «Тула — пос. Ленинский».

В целях увеличения объема транспортных услуг, оказываемых жителям города Тулы, администрацией города Тулы были организованы конкурсы на право осуществления перевозок по вышеуказанным маршрутам.

По результатам проведенных конкурсов право на осуществление перевозок по автобусным маршрутам № 15 и № 161-К получила компания-перевозчик ООО «Транслинии».

Транспортная работа по автобусным маршрутам № 15 и № 161-К осуществляется в соответствии с утвержденными расписаниями движения, размещенными на официальном сайте администрации города Тулы (в разделе: Город — Гостям города — Транспорт — Расписание движения городского транспорта на период введения режима повышенной готовности).

 
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