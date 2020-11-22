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Из-за аварии в Туле 13 домов остались без воды

Из-за аварии в Туле 13 домов остались без воды

Аварийная бригада уже работает на месте порыва.

В Туле с 7:45 ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Красноармейский проспект д.17, 19, ул. К.Цеткин д. 3, 9, 11, 13, 5 к1, 5 к2, 5 к3, ул. Бр. Жабровых д.12, ул. Халтурина д. 4, 6.
 
Порыв произошел на перекрестке улиц Халтурина и К.Цеткин. Аварийная бригада приступила к устранению порыва.
 
АО «Тулагорводоканал» сообщает, что по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:41 +2
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