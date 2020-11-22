Из-за аварии в Туле 13 домов остались без воды

Аварийная бригада уже работает на месте порыва.

В Туле с 7:45 ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Красноармейский проспект д.17, 19, ул. К.Цеткин д. 3, 9, 11, 13, 5 к1, 5 к2, 5 к3, ул. Бр. Жабровых д.12, ул. Халтурина д. 4, 6.

Порыв произошел на перекрестке улиц Халтурина и К.Цеткин. Аварийная бригада приступила к устранению порыва.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что по окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.