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Заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области стал Алексей Яковлев
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области стал Алексей Яковлев

Об этом сообщает региональное правительство.

На должность заместителя министра — директора департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области назначен Алексей Александрович Яковлев.

В сфере транспорта, которую будет курировать Алексей Яковлев, стоит много задач, в том числе повышение качества городских и межмуниципальных перевозок, борьба с нелегальными перевозчиками.

С 2002 года Алексей Яковлев работал в сфере транспорта на различных руководящих должностях.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:18 0
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