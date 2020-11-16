Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области стал Алексей Яковлев
Об этом сообщает региональное правительство.
На должность заместителя министра — директора департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области назначен Алексей Александрович Яковлев.
В сфере транспорта, которую будет курировать Алексей Яковлев, стоит много задач, в том числе повышение качества городских и межмуниципальных перевозок, борьба с нелегальными перевозчиками.
С 2002 года Алексей Яковлев работал в сфере транспорта на различных руководящих должностях.
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