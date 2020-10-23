В Заокском районе хитрый вор стащил из магазина несколько украшений

Мужчина взял изделия под предлогом примерки, а когда сотрудница торговой точки отвлеклась, спрятал их в кулаке и незаметно убрал в карман.

Сотрудники полиции в Заокском задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник заранее выбрал магазин и подготовился к преступлению.

Зайдя в торговый зал, он попросил показать ему различные украшения, советовался с продавцом. Женщина выложила из-под витринного стекла несколько лотков с кольцами и серьгами. Отвлекая консультанта вопросами, вор взял украшения якобы для примерки, незаметно оставил несколько из них в кулаке, а когда женщина отвернулась, спрятал в карман. Затем «клиент» быстро ушёл.

Обнаружив нехватку ювелирных изделий, продавщица обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен проживающий в Туле 28-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он задержан и изобличён в совершении преступления. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».