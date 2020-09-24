новости
новости
Регистрация
Тульские госавтоинспекторы проводят для школьников «Неделю безопасности»
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульские госавтоинспекторы проводят для школьников «Неделю безопасности»

Полицейские напоминают ребятам основные правила поведения на улице.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжают проводить мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В одной из школ Тулы прошла беседа с учащимися о правилах поведения на дороге, опасных дорожных ситуациях и дорожных ловушках, которые могут ожидать ребят по пути в школу.

В Центре детского творчества дошколят познакомили с сигналами светофора и продемонстрировали тематические мультфильмы. Совместно с центром дополнительного образования детей Тульской области в рамках регионального образовательного проекта «Автоград.71» была проведена тематическая игра – юные туляки выполнили творческие и интеллектуальные задания на интерактивных локациях.

Мероприятие посетил начальник ОГИБДД УМВД России по Туле Сергей Катков, который оценил знания учащихся по ПДД на стациях и пообщался со школьниками. Дети получили тематические подарки от Госавтоинспекции и Центра дополнительного образования.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
профилактическое мероприятие УГИБДДУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекциянеделя безопасностимероприятия для детей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 25 сентября: тепло и без осадков
Погода в Туле 25 сентября: тепло и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.