Тульские госавтоинспекторы проводят для школьников «Неделю безопасности»

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжают проводить мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В одной из школ Тулы прошла беседа с учащимися о правилах поведения на дороге, опасных дорожных ситуациях и дорожных ловушках, которые могут ожидать ребят по пути в школу.

В Центре детского творчества дошколят познакомили с сигналами светофора и продемонстрировали тематические мультфильмы. Совместно с центром дополнительного образования детей Тульской области в рамках регионального образовательного проекта «Автоград.71» была проведена тематическая игра – юные туляки выполнили творческие и интеллектуальные задания на интерактивных локациях.

Мероприятие посетил начальник ОГИБДД УМВД России по Туле Сергей Катков, который оценил знания учащихся по ПДД на стациях и пообщался со школьниками. Дети получили тематические подарки от Госавтоинспекции и Центра дополнительного образования.