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Тульскую область включили в проект «Наполните выходные эмоциями»

Тульскую область включили в проект «Наполните выходные эмоциями»

Федеральное агентство по туризму запустило новую информационную кампанию под слоганом «Наполни выходные эмоциями».

Кампания реализуется совместно c Национальным туристическим порталом Russia.Travel.

Проект направлен на популяризацию и продвижение внутренних туристических поездок, которые являются интересными для коротких путешествий по стране в формате ситибрейков. Для реализации проекта были выбраны четыре города — Тула, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань. Проект предусматривает масштабную маркетинговую кампанию: размещение креативной информации в общественном транспорте г. Москвы, а также на наружных рекламных поверхностях в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске, продвижение проекта посредством рекламы на телевидении, в YouTube и digital-ресурсах.

Концепция наружной рекламы «Начни субботу с Тулы» побуждает туристов посетить Тульскую область. На ярких тематических цифровых билбордах изображены главные достопримечательности региона и исторический центр города, а городской транспорт украшает Тульский кремль, отмечающий в этом году 500-летний юбилей.

Отметим, Тульская область уже сегодня является популярным туристическим направлением для отдыха в формате выходного дня, предлагая гостям уникальные музеи, всемирно известные бренды, тематические сувениры, комфортабельное размещение и современную городскую инфраструктуру.

«Мы все живем в безумном ритме современного века и в круговороте дом-работа особенно важно находить время на то, чтобы сменить обстановку, перезагрузиться. Выходные — как маленькая жизнь, которую благодаря коротким путешествиям можно наполнять яркими красками, эмоциями и новыми впечатлениями. Идеями, куда интересно поехать на пару дней, мы делимся на нашем портале Russia.Travel», — отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В целях поддержки кампании на базе Russia.Travel создан специальный промораздел city.russia.travel, в котором пользователи и неравнодушные к внутреннему туризму люди найдут полезную информацию о возможностях коротких туристических поездок по стране.

 

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