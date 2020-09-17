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В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки: фоторепортаж

В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки: фоторепортаж

Таким образом судебные приставы исполняют решения судов.

Сегодня, 17 сентября, в селе Федоровка (Большая Тула) начался снос незаконных цыганских построек. На основании решений судов будут снесены два строения, еще два дома хозяева разбирают самостоятельно.

Жанна Булгакова, начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области, рассказала:

– Мы приступили к исполнению решения судов, вступивших в законную силу. К должникам неоднократно были применены меры принудительного исполнения, их неоднократно предупреждали, чтобы они разобрали дома и освободили земельные участки от незаконных строений. К сожалению, только один человек полностью исполнил решение суда.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Юрий Тимонин:

– В администрации на постоянной основе ведется мониторинг цыганских поселений. Наша задача — ознакомить граждан, проживающих в данных местах, с действующим законодательством, мерами соцподдержки и защиты и научить законно оформлять земельные участки.

Юрий Тимонин заявил, что это плановая работа. 

Галерея
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 1
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 2
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 3
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 4
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 5
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 6
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 7
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 8
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 9
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 10
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 11
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 12
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 13
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 14
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 15
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 16
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 17
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 18
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 19
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 20
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 21
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 22
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 23
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 24
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 25
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 26
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 27
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 28
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 29
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 30
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 31
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 32
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 33
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 34
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 35
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 36
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 37
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 38
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 39
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 40
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 41
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки, Фото: 42
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:42 +14
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цыганские постройкиснос незаконных цыганских построек

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