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Когда в Центральную Россию придет золотая осень?

Когда в Центральную Россию придет золотая осень?

По мнению синоптиков, этот период будет продолжительным.

Синоптики назвали даты, когда в Центральную часть России придет золотая осень. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «ТАСС», пора ярких красок начнется уже с понедельника, 21 сентября.

Всю неделю погода будет антициклональной. Это значит, что можно ждать ясного неба и солнца, отсутствия ветра и осадков. Днем будет тепло — до 18 °C, а ночи станут уже холодными — не выше +7°С.

Как пояснил синоптик, такой погоде способствует большое количество осадков, выпавших летом.

– Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ею ветви, листва быстро опадает. В этом году ситуация иная: только в мае выпали три месячные нормы осадков, в июне — больше двух норм, август был не очень дождливым, но влаги всё равно много, — отметил Вильфанд.

Синоптик не исключает, что после золотой осени начнется и бабье лето, а значит, можно надеяться и на теплый солнечный октябрь.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:45 +4
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