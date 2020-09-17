Когда в Центральную Россию придет золотая осень?

Синоптики назвали даты, когда в Центральную часть России придет золотая осень. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «ТАСС», пора ярких красок начнется уже с понедельника, 21 сентября.

Всю неделю погода будет антициклональной. Это значит, что можно ждать ясного неба и солнца, отсутствия ветра и осадков. Днем будет тепло — до 18 °C, а ночи станут уже холодными — не выше +7°С.

Как пояснил синоптик, такой погоде способствует большое количество осадков, выпавших летом.

– Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ею ветви, листва быстро опадает. В этом году ситуация иная: только в мае выпали три месячные нормы осадков, в июне — больше двух норм, август был не очень дождливым, но влаги всё равно много, — отметил Вильфанд.

Синоптик не исключает, что после золотой осени начнется и бабье лето, а значит, можно надеяться и на теплый солнечный октябрь.