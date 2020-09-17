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«С днем рождения, Рома!»: в Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами

«С днем рождения, Рома!»: в Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами

Автомобиль припаркован неподалеку от цирка.

Утром 17 сентября рядом с домом № 10 по ул. Староникитской в Туле (через дорогу от цирка) прохожие заметили автомобиль, весь обклеенный стикерами.
 
Судя по надписям на них, у владельца автомобиля день рождения и коллеги решили поздравить его с праздником таким необычным способом.
 
Редакция Myslo присоединяется к поздравлениям. С днем рождения, Рома!
Галерея
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 1
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 2
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 3
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 4
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 5
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 6
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 7
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 8
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 9
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 10
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 11
В Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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