«С днем рождения, Рома!»: в Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами
Автомобиль припаркован неподалеку от цирка.
Утром 17 сентября рядом с домом № 10 по ул. Староникитской в Туле (через дорогу от цирка) прохожие заметили автомобиль, весь обклеенный стикерами.
Судя по надписям на них, у владельца автомобиля день рождения и коллеги решили поздравить его с праздником таким необычным способом.
Редакция Myslo присоединяется к поздравлениям. С днем рождения, Рома!
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