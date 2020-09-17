«С днем рождения, Рома!»: в Туле автомобиль полностью забомбили поздравительными стикерами

Утром 17 сентября рядом с домом № 10 по ул. Староникитской в Туле (через дорогу от цирка) прохожие заметили автомобиль, весь обклеенный стикерами.

Судя по надписям на них, у владельца автомобиля день рождения и коллеги решили поздравить его с праздником таким необычным способом.

Редакция Myslo присоединяется к поздравлениям. С днем рождения, Рома!