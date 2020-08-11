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В августе туляки смогут попасть на приём в областной минтруд и Госжилинспекцию

В августе туляки смогут попасть на приём в областной минтруд и Госжилинспекцию

Консультации для населения пройдут в приёмной регионального правительства.

Утверждён график предоставления консультаций в приёмной правительства Тульской области на август.

21 августа консультировать жителей региона будут сотрудники министерства труда и социальной защиты Тульской области, 31 августа – специалисты Госжилинспекции Тульской области.

Часы приёма – с 10.00 до 14.00, телефон для предварительной записи: 30-62-75.

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