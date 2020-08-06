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Тульские приставы закрыли 10 кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер
Фото: evo-rus.com

Тульские приставы закрыли 10 кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

Самое распространенное нарушение – отсутствие масок и перчаток у персонала.

За две недели сотрудники УФССП России по Тульской области по решениям судов приостановили деятельность 11 объектов за нарушение санитарно-эпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

В Советском районе Тулы на три месяца закрыли заведения Bottega Toscana, «Самурай», «Хорошие люди» и «Шаурма 71». В Центральном округе на 60 суток приостановлена работа кафе «Ташкент» и фастфуда «Донер Кебаб». На месяц закрыт один из хостелов.

Еще четыре заведения, расположенные в Алексинском, Заокском, Суворовском и Веневском районах, тоже не смогут в ближайшие недели принять гостей.

Самые распространенные нарушения – отсутствие масок и перчаток у сотрудников, непроведение замеров температуры тела у персонала и отсутствие запаса СИЗ. В ряде заведений выявленные недочеты уже устранены.

Отмечается, что на данный момент устранили нарушения и возобновили работу организации общественного питания Bottega Toscana, «Самурай», «Хорошие люди» и «Ташкент».

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