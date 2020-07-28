За месяц Тульскую область посетили порядка 128 тысяч туристов

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина был рассмотрен вопрос развития туристически привлекательных территорий региона.

Губернатор отметил, что туристическая отрасль – в числе наиболее пострадавших из-за ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако вместе с поэтапным снятием ограничений возрос спрос на путешествия внутри страны.

По словам Алексея Дюмина, принятая в 2017 году Стратегия развития туризма в Тульской области определила кластерный подход к развитию отрасли. За это время была проделана серьезная работа как по развитию туристической инфраструктуры, так и по привлечению туристов в регион.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что в 2016 – 2019 годах в регионе наблюдается рост турпотока, в том числе иностранных туристов.

С 29 июня, когда был снят ряд ограничений, Тульскую область посетили порядка 128 тысяч туристов, в то время как в июле 2019 года гостей было только около 97,5 тысяч.

Увеличивается объем платных услуг в сфере туризма. Доля отрасли в валовом региональном продукте достигла 2 %.

В 2020 году оперативно были введены четыре пакета поддержки предпринимателей, ряд мер созданы специально для объектов туриндустрии. В настоящее время Тульская область активно включается в новую стимулирующую федеральную меру – система частичной компенсации затрат для туристов.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина доложила, что на период после окончания пандемии определен ряд направлений, по которым будет строиться дальнейшая работа. Для обеспечения безопасности туристов совместно с Роспотребнадзором по Тульской области организована разъяснительная работа с гостиницами. Планируется развитие природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы». Так как цифровизация в сегодняшних условиях все больше выходит на первый план, усилена работа по онлайн-продвижению. Совместно с ПАО «Сбербанк» прорабатывается проект по анализу «Big Data».

Алексей Дюмин отметил, что статистика очень важна для принятия управленческих решений, и поручил Вячеславу Федорищеву проработать финансовое обеспечение реализации совместного со Сбербанком проекта по анализу данных в этом году.

- Комплексный подход в туризме особенно заметен в реализации проекта 500-летия возведения Тульского кремля. Это позволило привлечь финансирование для развития территорий по нескольким программам, в том числе использовать возможности программы «Формирование современной городской среды», - сказал глава региона.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, в целом индекс качества городской среды у региона выше общероссийского (среднее значение индекса по Тульской области – 171 балл; по РФ - 169 баллов). Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев признаны городами с благоприятной средой. Это говорит о хорошей базе для развития туристического потенциала.

С 2018 г. Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Один из его критериев - прогнозируемые экономические и социальные эффекты, в том числе по увеличению туристического потока.

Сейчас в регионе четыре победителя конкурса: Крапивна, Чекалин, Венев, Богородицк – города, которые входят в зону празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Общая сумма гранта – почти 200 млн руб. В 2019 году были реализованы 2 проекта – победителя 2018 г. в Чекалине и Крапивне. В этом году проводятся работы в Богородицке и Веневе.

- Инвестор приходит туда, где созданы соответствующие условия, в том числе необходимая инфраструктура. Это касается и туризма, - подчеркнул губернатор.