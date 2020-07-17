Туляки могут получать почтовые извещения в электронном виде

Услуга доступна клиентам, оформившим простую электронную подпись (ПЭП).

До внедрения услуги извещения в бумажном виде попадали в почтовый ящик получателя на следующий день после обработки отправления. Электронные извещения доставляются намного быстрее – уже в течение часа с момента регистрации прибытия посылки, корреспонденции и другого рода отправлений в отделении связи. Подключить услугу клиенты «Почты России» в Тульской области могут в личном кабинете или мобильном приложении после регистрации или авторизации. Сервис электронных извещений начинает действовать на следующий рабочий день после его подключения. При этом бумажные извещения перестанут приносить в почтовый ящик.

Электронное извещение о поступлении почтового отправления может быть отправлено адресату при помощи Push-уведомлений в мобильное приложение, в виде сообщения в мессенджер, СМС-сообщения или сообщения по электронной почте.

Отказаться от услуги можно, обратившись в отделение почтовой связи. Сервис будет отключен на следующий день. В случае изменения номера телефона или адреса получения отправлений у пользователей услуги будет возможность обновить данные. Печатать электронное извещение перед походом в отделение не нужно. Хранятся цифровые извещения в течение шести месяцев.