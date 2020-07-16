Чиновники, правоохранители, врач и депутат: кого в Тульской области осудили за взятки

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В Тульской области сохранилась тенденция к увеличению числа коррупционных преступлений. В первой половине текущего года возбуждено 189 уголовных дел. Должностные лица получили взятки на общую сумму свыше 3 млн рублей, а средний размер взятки увеличился с 25 до 64 тысяч рублей.

Сумма ущерба, причиненного коррупционерами, превысила 33 млн рублей. 13 из них были возмещены добровольно. Арестовано имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму более 24 млн рублей.

По итогам рассмотрения коррупционных дел судами вынесено 47 обвинительных приговоров, осуждены 53 человека.

Среди них – три должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления, один депутат, 14 сотрудников предприятий и учреждений, 1 врач, 9 сотрудников правоохранительных органов. 17 человек приговорены к лишению свободы, 34 лицам назначен штраф, двое отправились на исправительные работы.