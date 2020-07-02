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В Тульской области 74 новых случая COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 74 новых случая COVID-19

За весь период коронавирусом заразились 6836 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Тульской области зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

152 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявлено 6760 случаев коронавируса. Зафиксировано 147 летальных исходов, выздоровели 6047 человек.

За весь период в стране выявлено 661165 случаев коронавируса, зафиксировано 9683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

Сюжет: Коронавирус
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