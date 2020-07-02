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Фестиваль «Фанфары Тульского кремля» проведут в онлайн-формате
Фото из архива Myslo.

Фестиваль «Фанфары Тульского кремля» проведут в онлайн-формате

Он станет репетицией масштабного юбилейного фестиваля в 2021 году.

1 июля стартовал IV Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».  Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля. В этом году проект проходит в виртуальном формате, и он станет репетицией масштабного юбилейного фестиваля в 2021 году, сообщает министерство культуры Тульской области.

В фестивале принимают участие духовые оркестры из Москвы, Орловской, Московской, Владимирской, Саратовской, Ростовской, Тульской, Калужской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Ярославской областей, Республики Тыва, Удмуртии и Крыма, а также из Белоруссии и ЛНР.

Наряду с профессиональными коллективами в программе запланировано выступление детских и молодёжных оркестров.

Музыкальные программы фестиваля посвящены различным эпохам и стилям – от военной и танцевальной музыки XVIII-XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

С видеовыступлениями музыкантов можно познакомься на официальном сайте проекта «500-летие Тульского кремля», на федеральном портале Культура.РФ, на официальных интернет-ресурсах Тульской областной филармонии.

Каждую неделю участники фестиваля будут представлять зрительской аудитории по два концерта, а 26 сентября состоится прямая трансляция гала-концерта.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:35 0
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Место
Министерство культуры Тульской области

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