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Тульские медики получили государственные награды: орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Тульские медики получили государственные награды: орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Соответствующий Указ о награждении Президент подписал 21 июня.

21 июня 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами за особые трудовые заслуги, самоотверженность и профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Орденом Пирогова награждены:
  • Владимир Владимирович Кулагин — главврач ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я. С. Стечкина»;
  • Александр Владимирович Лучинский — заведующий отделением Тульской городской больницы № 7;
  • Раиса Алексеевна Николаева — заведующая детским инфекционным отделением Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина;
  • Наталья Сергеевна Руднева — главврач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
  • Анна Александровна Савищева — главный врач Тульской областной клинической больницы.

Медали Луки Крымского удостоены:

  • медсестра Татьяна Вячеславовна Миронова, 
  • фельдшер Владимир Александрович Ратьков.
 
 

 

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