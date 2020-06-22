Тульские медики получили государственные награды: орден Пирогова и медаль Луки Крымского

- Владимир Владимирович Кулагин — главврач ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я. С. Стечкина»;
- Александр Владимирович Лучинский — заведующий отделением Тульской городской больницы № 7;
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Раиса Алексеевна Николаева — заведующая детским инфекционным отделением Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им.
Д. Я. Ваныкина;
- Наталья Сергеевна Руднева — главврач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
- Анна Александровна Савищева — главный врач Тульской областной клинической больницы.
Медали Луки Крымского удостоены:
- медсестра Татьяна Вячеславовна Миронова,
- фельдшер Владимир Александрович Ратьков.