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Тульские полицейские провели «пляжный» рейд: фоторепортаж

Тульские полицейские провели «пляжный» рейд: фоторепортаж

Правоохранители напомнили тулякам о необходимости соблюдения ограничений, введенных на время действия режима повышенной готовности.

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают мероприятия для выявления нарушений гражданами требований режима повышенной готовности.

Напомним, ношение масок обязательно в помещении, в транспортных средствах и на остановках. Находясь на улице, необходимо соблюдать безопасную дистанцию. Неработающие жители старше 65 лет должны оставаться в режиме строгой самоизоляции до 22 июня.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе закрыты зоны отдыха. Очередной рейд состоялся в ЦПКиО имени Белоусова. Из-за аномальной жары многие туляки решили закрыть глаза на действующие ограничения и отправились на пляжи.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, с любителями пляжного отдыха проводились разъяснительные беседы. Также для информирования жителей о запрете нахождения на пляжах была задействована система звукового оповещения.

Всего за неделю полицейские составили более 30 административных протоколов за нарушение требования о запрете нахождения в пляжных зонах.

Галерея
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 1
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 2
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 3
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 4
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 5
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 6
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 7
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 8
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 9
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 10
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 11
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 12
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 13
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 14
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 15
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 16
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 17
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 18
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 19
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 20
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 21
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 22
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 23
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 24
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 25
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 26
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 27
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 28
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 29
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 30
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 31
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 32
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 33
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 34
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 35
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 36
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 37
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 38
Полицейский рейд в Белоусовском парке, Фото: 39
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:23 0
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Место
ТулаЦПКиО имени Белоусова

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