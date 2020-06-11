Тульские полицейские провели «пляжный» рейд: фоторепортаж

Правоохранители напомнили тулякам о необходимости соблюдения ограничений, введенных на время действия режима повышенной готовности.

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают мероприятия для выявления нарушений гражданами требований режима повышенной готовности.

Напомним, ношение масок обязательно в помещении, в транспортных средствах и на остановках. Находясь на улице, необходимо соблюдать безопасную дистанцию. Неработающие жители старше 65 лет должны оставаться в режиме строгой самоизоляции до 22 июня.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе закрыты зоны отдыха. Очередной рейд состоялся в ЦПКиО имени Белоусова. Из-за аномальной жары многие туляки решили закрыть глаза на действующие ограничения и отправились на пляжи.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, с любителями пляжного отдыха проводились разъяснительные беседы. Также для информирования жителей о запрете нахождения на пляжах была задействована система звукового оповещения.

Всего за неделю полицейские составили более 30 административных протоколов за нарушение требования о запрете нахождения в пляжных зонах.