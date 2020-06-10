новости
новости
Регистрация
В Дубне отреставрировали усадьбу Мосоловых
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Дубне отреставрировали усадьбу Мосоловых

Работа по восстановлению длилась с 2014 года.

9 июня губернатор Алексей Дюмин вместе с министром культуры региона Татьяной Рыбкиной и главой администрации Дубенского района Кириллом Гузовым посетили усадьбу дворян Мосоловых.

Глава региона отметил, что Дубна вошла в масштабный проект празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Проведена комплексная реставрация усадьбы Мосоловых – одной из визитных карточек не только Дубны, но и всей Тульской области. Работа велась не только на региональные и муниципальные средства, но и с привлечением федеральных ресурсов. Кроме того, серьёзную поддержку оказали промышленные предприятия региона.

- Общими усилиями мы смогли сделать то, чего так долго ждали жители – восстановили усадьбу. Мы начали прорабатывать этот проект в 2016 году. Когда я был здесь два года назад, до завершения работ было ещё далеко. А сегодня мы видим полностью восстановленный объект, - подчеркнул губернатор.

После реставрации усадьбы Мосолова и парковой территории, в музее открылось помещение ЗАГСа и музейные экспозиции, посвященные истории металлургического производства в России и дворянского рода Мосоловых.

Галерея
усадьба Мосоловых, Фото: 1
усадьба Мосоловых, Фото: 2
усадьба Мосоловых, Фото: 3
усадьба Мосоловых, Фото: 4
усадьба Мосоловых, Фото: 5
усадьба Мосоловых, Фото: 6
усадьба Мосоловых, Фото: 7
усадьба Мосоловых, Фото: 8
усадьба Мосоловых, Фото: 9
усадьба Мосоловых, Фото: 10
усадьба Мосоловых, Фото: 11
усадьба Мосоловых, Фото: 12
усадьба Мосоловых, Фото: 13
показать все фотографии

Кирилл Гузов сообщил, что ансамбль усадьбы Мосоловых - объект культурного наследия регионального значения, яркий и характерный образец промышленной усадебной архитектуры XVIII–XIX вв. 

По словам главы администрации, также планируется создать парк скульптур на воде и благоустроить набережную.

Алексей Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной проработать календарь событий для будущих посетителей музейного комплекса, в том числе и молодежи, с учётом эпидобстановки.

 

Напомним, первый шаг по возрождению усадьбы Мосоловых был сделан в 2014 году. Тогда была реконструирована плотина у зданий бывшего чугунолитейного завода. Но пруд, дом Мосоловых, парк по-прежнему представляли собой плачевное зрелище.

В июне 2015 года на оперативном совещании у губернатора министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной поручили создать в Дубне Музей российской металлургии, представить проект по реставрации здания и концепции будущего музея.

По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, «усадьба Мосоловых — уникальный памятник русской архитектуры с четырьмя парадными фасадами. Инициатива губернатора направлена на то, чтобы сохранить его, восстановить в первозданном виде, разместив здесь музей».

В августе 2015 года первый зам. губернатора Тульской области — председатель правительства региона Юрий Андрианов осмотрел усадьбу Мосоловых и пообщался с жителями. Он сообщил, что для них на деньги спонсоров уже строят новый дом. Как только их переселят, усадьбу начнут реставрировать. Также планируется благоустроить парк и очистить пруд.

2 февраля 2016 года на ул. Тургенева в Дубне был введен в эксплуатацию новый 21-квартирный дом (заказчик — Ре­гио­наль­ный фонд возрождения и развития объектов культурного наследия и поддержки населения «Тульский кремль»).

31 марта 2016 года в Дубне состоялась церемония вручения ключей от новых квартир жителям дома ансамбля промышленной усадьбы Мосоловых. Жители были просто счастливы — и из-за новых комфортабельных квартир, и потому что «жемчужину» Дубны наконец начнут реставрировать.

2017 год. Восстановлен пруд — на средства регионального бюджета – и парк — по программе «Народный бюджет». В настоящее время парк благоустроен, пруд заполнен водой и зарыблен.

В 2018 году в самом доме Мосоловых начались реставрационные работы.

В 2019 году за счет межбюджетных трансфертов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области отремонтированы часть внутренних помещений и соседнее здание, благоустроена прилегающая территория.

В 2020 году за счет спонсорских средств создана музейная экспозиция.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:17 +5
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминТатьяна РыбкинаКирилл Гузов
Место
Тульская областьДубна
Прочее
реставрация усадьбы Мосоловых

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор: Во всех субъектах РФ даже после снятия ограничений остается «масочный» режим
Роспотребнадзор: Во всех субъектах РФ даже после снятия ограничений остается «масочный» режим
Голосовать по изменениям в Конституцию туляки будут в масках и перчатках
Голосовать по изменениям в Конституцию туляки будут в масках и перчатках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.