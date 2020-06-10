В Дубне отреставрировали усадьбу Мосоловых

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

9 июня губернатор Алексей Дюмин вместе с министром культуры региона Татьяной Рыбкиной и главой администрации Дубенского района Кириллом Гузовым посетили усадьбу дворян Мосоловых.



Глава региона отметил, что Дубна вошла в масштабный проект празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Проведена комплексная реставрация усадьбы Мосоловых – одной из визитных карточек не только Дубны, но и всей Тульской области. Работа велась не только на региональные и муниципальные средства, но и с привлечением федеральных ресурсов. Кроме того, серьёзную поддержку оказали промышленные предприятия региона.

- Общими усилиями мы смогли сделать то, чего так долго ждали жители – восстановили усадьбу. Мы начали прорабатывать этот проект в 2016 году. Когда я был здесь два года назад, до завершения работ было ещё далеко. А сегодня мы видим полностью восстановленный объект, - подчеркнул губернатор.

После реставрации усадьбы Мосолова и парковой территории, в музее открылось помещение ЗАГСа и музейные экспозиции, посвященные истории металлургического производства в России и дворянского рода Мосоловых.

Кирилл Гузов сообщил, что ансамбль усадьбы Мосоловых - объект культурного наследия регионального значения, яркий и характерный образец промышленной усадебной архитектуры XVIII–XIX вв.

По словам главы администрации, также планируется создать парк скульптур на воде и благоустроить набережную.



Алексей Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной проработать календарь событий для будущих посетителей музейного комплекса, в том числе и молодежи, с учётом эпидобстановки.

Напомним, первый шаг по возрождению усадьбы Мосоловых был сделан в 2014 году. Тогда была реконструирована плотина у зданий бывшего чугунолитейного завода. Но пруд, дом Мосоловых, парк по-прежнему представляли собой плачевное зрелище.

В июне 2015 года на оперативном совещании у губернатора министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной поручили создать в Дубне Музей российской металлургии, представить проект по реставрации здания и концепции будущего музея.

По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, «усадьба Мосоловых — уникальный памятник русской архитектуры с четырьмя парадными фасадами. Инициатива губернатора направлена на то, чтобы сохранить его, восстановить в первозданном виде, разместив здесь музей».

В августе 2015 года первый зам. губернатора Тульской области — председатель правительства региона Юрий Андрианов осмотрел усадьбу Мосоловых и пообщался с жителями. Он сообщил, что для них на деньги спонсоров уже строят новый дом. Как только их переселят, усадьбу начнут реставрировать. Также планируется благоустроить парк и очистить пруд.

2 февраля 2016 года на ул. Тургенева в Дубне был введен в эксплуатацию новый 21-квартирный дом (заказчик — Ре­гио­наль­ный фонд возрождения и развития объектов культурного наследия и поддержки населения «Тульский кремль»).

31 марта 2016 года в Дубне состоялась церемония вручения ключей от новых квартир жителям дома ансамбля промышленной усадьбы Мосоловых. Жители были просто счастливы — и из-за новых комфортабельных квартир, и потому что «жемчужину» Дубны наконец начнут реставрировать.

2017 год. Восстановлен пруд — на средства регионального бюджета – и парк — по программе «Народный бюджет». В настоящее время парк благоустроен, пруд заполнен водой и зарыблен.

В 2018 году в самом доме Мосоловых начались реставрационные работы.

В 2019 году за счет межбюджетных трансфертов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области отремонтированы часть внутренних помещений и соседнее здание, благоустроена прилегающая территория.



В 2020 году за счет спонсорских средств создана музейная экспозиция.