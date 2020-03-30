новости
новости
Регистрация
Морозы и снег: в Туле резко похолодает из-за необычного исландского циклона
Фото из архива Myslo.

Морозы и снег: в Туле резко похолодает из-за необычного исландского циклона

Уже предстоящей ночью ожидается -4°С!

На Тульскую область, как и на остальную часть европейской России, в ближайшие несколько дней обрушится резкое похолодание. Причиной этого станет необычный циклон в Исландии.

– Холодную погоду на европейской части России обусловит барическое образование, которое очень далеко находится, но именно от него мы сейчас зависим. Обычно над Исландией всегда существует циклон. Это так называемый центр действия атмосферы, он всесезонный. Он существует за счет того, что к западу от Исландии холодная Гренландия, а к востоку теплый Гольфстрим. Такое различие температур приводит к образованию циклона, — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, над Исландией установится антициклон, нехарактерный для данного региона. При этом его центр находится далеко над Атлантикой. Это очень мощный антициклон с рекордным показателем давления в эпицентре, что встречается довольно редко.
 
Европейская часть России будет находиться на восточной периферии антициклона.
 
– Именно по этой восточной периферии будет опускание холодного полярного воздуха, перемещение с севера ярко выраженного холодного, полярного воздуха. Вот причина нынешнего похолодания, — заявил Вильфанд.
 

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, жителей Тульской области похолодание ждет уже предстоящей ночью — ожидается 4 градуса мороза и небольшой снег. 31 марта днем тоже будет снежно, температура воздуха задержится в районе +2°С.

Ночь 1 апреля станет и вовсе самой холодной на текущей неделе — синоптики прогнозируют до -8.

С четверга, 2 апреля, в регионе постепенно отступят морозы и вернется весеннее тепло. К выходным ожидается +13...+15°С.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:03 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
похолоданиерезкое похолоданиециклонпогода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минтранс региона призывает туляков воздержаться от поездок на личном транспорте
Минтранс региона призывает туляков воздержаться от поездок на личном транспорте
В Москве с 30 марта дня действует режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта дня действует режим самоизоляции для всех жителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.