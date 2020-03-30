Морозы и снег: в Туле резко похолодает из-за необычного исландского циклона

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На Тульскую область, как и на остальную часть европейской России, в ближайшие несколько дней обрушится резкое похолодание. Причиной этого станет необычный циклон в Исландии.

– Холодную погоду на европейской части России обусловит барическое образование, которое очень далеко находится, но именно от него мы сейчас зависим. Обычно над Исландией всегда существует циклон. Это так называемый центр действия атмосферы, он всесезонный. Он существует за счет того, что к западу от Исландии холодная Гренландия, а к востоку теплый Гольфстрим. Такое различие температур приводит к образованию циклона, — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, над Исландией установится антициклон, нехарактерный для данного региона. При этом его центр находится далеко над Атлантикой. Это очень мощный антициклон с рекордным показателем давления в эпицентре, что встречается довольно редко. Европейская часть России будет находиться на восточной периферии антициклона. – Именно по этой восточной периферии будет опускание холодного полярного воздуха, перемещение с севера ярко выраженного холодного, полярного воздуха. Вот причина нынешнего похолодания, — заявил Вильфанд.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, жителей Тульской области похолодание ждет уже предстоящей ночью — ожидается 4 градуса мороза и небольшой снег. 31 марта днем тоже будет снежно, температура воздуха задержится в районе +2°С.

Ночь 1 апреля станет и вовсе самой холодной на текущей неделе — синоптики прогнозируют до -8.

С четверга, 2 апреля, в регионе постепенно отступят морозы и вернется весеннее тепло. К выходным ожидается +13...+15°С.