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Минтранс региона призывает туляков воздержаться от поездок на личном транспорте
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Минтранс региона призывает туляков воздержаться от поездок на личном транспорте

Это связано с тем, что ожидается резкое похолодание.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области рекомендует жителям региона быть крайне внимательными за рулем и соблюдать дистанцию во время движения. Тех, кто успел поменять резину на летнюю, – с 30 марта по 2 апреля просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Напомним, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра на территории Тульской области ожидается резкое похолодание. Уже предстоящей ночью будет до 4 градусов мороза и небольшой снег. 31 марта днем тоже снежно, а температура воздуха задержится в районе +2°С.

Самой холодной на текущей неделе станет ночь 1 апреля — синоптики прогнозируют до -8. С четверга, 2 апреля, в регионе постепенно отступят морозы и вернется весеннее тепло. К выходным ожидается +13 — +15°С.

Причина похолодания в резком циклоне из Исландии.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:29 +9
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