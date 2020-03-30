Минтранс региона призывает туляков воздержаться от поездок на личном транспорте

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области рекомендует жителям региона быть крайне внимательными за рулем и соблюдать дистанцию во время движения. Тех, кто успел поменять резину на летнюю, – с 30 марта по 2 апреля просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.



Напомним, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра на территории Тульской области ожидается резкое похолодание. Уже предстоящей ночью будет до 4 градусов мороза и небольшой снег. 31 марта днем тоже снежно, а температура воздуха задержится в районе +2°С.



Самой холодной на текущей неделе станет ночь 1 апреля — синоптики прогнозируют до -8. С четверга, 2 апреля, в регионе постепенно отступят морозы и вернется весеннее тепло. К выходным ожидается +13 — +15°С.



Причина похолодания в резком циклоне из Исландии.



