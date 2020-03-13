Туляки могут стать волонтерами Конституции

Фото: duma.gov.ru.

Добровольцы будут рассказывать жителям Тульской области не только об изменениях в Конституции, но и о разных возможностях проявить свою гражданскую позицию.

Ассоциация волонтерских центров подписала соглашение с Центральной избирательной комиссией РФ о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

В рамках этого проекта волонтеры получат возможность принять участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Напомним, голосование состоится 22 апреля.

Добровольцы будут рассказывать жителям своих регионов не только об изменениях в Конституции, но и о различных возможностях проявить свою гражданскую позицию. Принести пользу своему городу и региону можно, например, участвуя в благотворительных акциях, работе различных НКО, волонтерских центров.

Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте волонтерыконституции.рф. Затем с вами свяжутся региональные кураторы и пригласят на обучение. Оно начнется уже 28 марта.