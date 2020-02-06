Как в Новомосковске реализуется проект «Умный город»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область вошла в число пилотных регионов, в которых в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» реализуется проект «Умный город». Пилотными городами стали Тула и Новомосковск.

В прошлом году в Новомосковске активно развивался Интеллектуальный центр городского управления.

Появилась интеллектуальная транспортная система, обеспечивающая анализ маршрутов движения общественного и частного транспорта и уровня загруженности участков транспортной сети.

Журналисты увидели первый в регионе умный пешеходный переход на ул. Куйбышева в районе Детского парка.

До недавнего времени был одним из самых опасных: за прошлый год здесь произошло 4 ДТП с участием пешеходов. Ежедневно переходом пользуются более 780 человек.

«Для повышения безопасности здесь установлены дополнительное освещение и датчики движения, которые позволяют заблаговременно предупредить водителя на дальних и средних дистанциях о появлении пешеходов», - отметила заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук.

Также заместитель министра продемонстрировала журналистам преимущества умных домофонов. Они позволяют не только отслеживать происходящее возле дома и просматривать архив звонивших, но и оперативно связаться с экстренными службами как с уличной панели, так и из квартиры.

В случае коммунальной аварии через домофон жителей информируют об отключении и сроках его устранения речевым сообщением при открывании двери подъезда.

В Интеллектуальном центре городского управления руководитель группы развития проекта «Умный город» Алексей Степанов показал, как осуществляется реагирование в случае аварии, например, на сетях теплоснабжения. Он отметил, что в городе создано 190 узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах и социально значимых объектах. В онлайн-режиме они передают данные о температуре. Благодаря этой информации можно не только отслеживать фактическое потребление тепла, но и обнаружить аварию на сетях, до того, как её последствия станут заметны жителям и они позвонят в аварийную службу.

Чтобы экстренные службы смогли быстрее попасть к месту происшествия, в городе может использоваться функция «зеленой волны» - возможность последовательного переключения светофоров по ходу движения. Система объединяет все 12 светофоров города. При этом маршрут движения в онлайн-режиме отражается на карте через систему ГЛОНАСС, а также контролируется через единую систему городских и частных камер видеонаблюдения.

Для экстренных оперативных служб создана возможность беспрепятственного проезда на придомовую территорию.

В 2020 году работа по реализации проекта «Умный город» продолжится по всем направлениям.