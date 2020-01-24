В Туле на ул. Советской грузовик врезался в трамвай

Фото предоставлено УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП никто не пострадал.

Утром 24 января в центре Тулы из-за ДТП образовалась пробка. По предварительным данным, на улице Советской (возле городского пространства «Искра») в момент поворота в направлении к центру города грузовик врезался в ехавший по маршруту № 9 трамвай.



Фото Александра Александрова.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии обошлось без пострадавших.