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В Туле на ул. Советской грузовик врезался в трамвай
Фото предоставлено УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Советской грузовик врезался в трамвай

В результате ДТП никто не пострадал.

Утром 24 января в центре Тулы из-за ДТП образовалась пробка. По предварительным данным, на улице Советской (возле городского пространства «Искра») в момент поворота в направлении к центру города грузовик врезался в ехавший по маршруту № 9 трамвай.


Фото Александра Александрова.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии обошлось без пострадавших.

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