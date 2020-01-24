Фото предоставлено УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Советской грузовик врезался в трамвай
В результате ДТП никто не пострадал.
Утром 24 января в центре Тулы из-за ДТП образовалась пробка. По предварительным данным, на улице Советской (возле городского пространства «Искра») в момент поворота в направлении к центру города грузовик врезался в ехавший по маршруту № 9 трамвай.
Фото Александра Александрова.
Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии обошлось без пострадавших.
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