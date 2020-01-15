новости
новости
Регистрация
Музей оружия приглашает Татьян и студентов на бесплатную экскурсию

Музей оружия приглашает Татьян и студентов на бесплатную экскурсию

Акция, приуроченная ко Дню студента и Татьяниному дню, состоится 25 января.

В субботу, 25 января, в День российского студенчества, прекрасные дамы с именем Татьяна и студенты очной формы обучения смогут посетить Музей оружия бесплатно.

На экспозицию в здании-«шлеме» и на выставки в здании на территории Тульского кремля можно будет пройти при предъявлении подтверждающего документа (паспорта или студенческого билета).

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
Музей оружиябесплатная экскурсияпоход в музейТатьянин деньДень российского студенчества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какую воду пьют туляки: исследование «Тулагорводоканала»
Какую воду пьют туляки: исследование «Тулагорводоканала»
На ул. Жаворонкова в Туле 16 января ограничат движение транспорта
На ул. Жаворонкова в Туле 16 января ограничат движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.