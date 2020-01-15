Музей оружия приглашает Татьян и студентов на бесплатную экскурсию
Акция, приуроченная ко Дню студента и Татьяниному дню, состоится 25 января.
В субботу, 25 января, в День российского студенчества, прекрасные дамы с именем Татьяна и студенты очной формы обучения смогут посетить Музей оружия бесплатно.
На экспозицию в здании-«шлеме» и на выставки в здании на территории Тульского кремля можно будет пройти при предъявлении подтверждающего документа (паспорта или студенческого билета).
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