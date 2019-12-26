Жителей Новомосковска пугает «босяцкая» новогодняя елка
В соцсетях обсуждают новогоднюю «красавицу», установленную в микрорайоне Шамотный Новомосковска.
Жители раскритиковали и саму елку, установленную на площадки в пос. Шамотный, и ее новогоднее украшение из потрепанных бумажных гирлянд. Они уверены, что вряд ли такая «босяцкая» елочка зарядит кого-то новогодним настроением.
Один из жителей снял ее на видео и опубликовал в соцсетях:
Авто видео добавил: «Главное – звезду поставить». Также он добавил, что елочка установлена на пустыре.
«Ну, судя по окружающему пейзажу, елка там не самое страшное», – добавляют пользователи соцсети.
Мнения жителей разделились. Кто-то с юмором отнесся к такому украшению, другие уверены, что лучше никакой елки, чем такая:
- «Какая зима, такая и ель».
- «Так это для тех, кто против тратить большие бюджетные деньги на красоту. Какие люди, такое и украшение праздника. Людям лишь бы сопли пускать, лучше бы думали как получать достойную зарплату и как получить для этого образование».
- «Позорище! Лучше ничего чем такое!»
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