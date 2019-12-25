В Туле открылся новый детский сад

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 декабря министр образования Тульской области Алевтина Шевелева и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев посетили детский сад «Солнечный» Центра образования № 9 имени генерала Аркадия Ермакова.

Министр подчеркнула, что этот микрорайон активно застраивается, пользуется в городе популярностью. Здесь уже много молодых семей, и этот детский сад очень востребован.

Центр образования построен в жилом комплексе «Солнечный» в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография». Его стоимость составила около 81 млн рублей.

Детский сад рассчитан на 75 мест. В 2019 году, помимо детского сада в ЖК «Солнечный», построен и сдан в эксплуатацию новый детский сад на 120 мест на ул. Серебровской. На их возведение было выделено более 255 млн руб.

Ведется работа по подготовке к началу строительства еще пяти детских садов, два из которых будут сданы в эксплуатацию в 2020 году, три — в 2021 году.

Общая сумма выделенных средств на строительство всех объектов — почти 1 млрд рублей.

За счет строительства пяти детских садов будут открыты 755 мест, в том числе 217 — для детей от 1 года до 3 лет.

В рамках софинансирования государственной программы «Развитие образования Тульской области» в 2019 году открыто 640 дополнительных мест для детей от 1 года до 3 лет.

В 2020 году планируется открыть еще 325 дополнительных мест для детей от 0 до 3 лет на сумму 25 млн руб.

- Вопрос создания дополнительных мест мы планируем также решать за счет возведения модульных детских садов. В 2020 году планируется возведение шести таких садов разной мощности — на 45 и 75 мест. Это позволит открыть 330 новых мест для детей в возрасте до 3 лет, — сказал Дмитрий Миляев.

Все это позволит совокупно создать 1420 мест, в том числе 872 места — для детей от 0 до 3 лет. Это полностью решит задачу по обеспечению детей местами в детские сады.

В детском садике предусмотрены три групповые ячейки (для детей от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 5 лет, от 5 лет до 7 лет), дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-психолога и логопеда), сопутствующие помещения (методический кабинет, медицинский блок, пищеблок).

Детский сад построен с учетом новых нормативов для детских дошкольных учреждений, имеет всю необходимую инфраструктуру, включая требования доступной среды для детей и родителей маломобильных групп граждан: подъемник, специальную разметку, лифт, зону безопасности. Это обеспечивает в здание доступ инвалидов-посетителей на кресле-коляске ко входу в здание и их дальнейшее передвижение по первому и второму этажам.