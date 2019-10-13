«Арсенал» проиграл «Елгаве» в контрольном матче

«Елгава» - клуб из одноименного города в сорока километрах от столицы Латвии Риги. 26 октября эта команда сыграет в финале Кубка Латвии. В составе соперника отметим нападающего Вотинова, знакомого нам по игре за «Арсенал» в самом первом сезоне в премьер-лиге. Правда, Максим на поле не вышел из-за травмы, но передал привет всем тульским болельщикам.

Оружейники, представшие в первом тайме в необычном составе, сразу завладели инициативой.

На 18-й минуте Хлусевич заработал опасный штрафной. Берхамов пробил в «девятку», но Малынш перевел мяч на угловой. Атаки туляков продолжались, и уже Денисов, оказавшийся на левом краю штрафной площади, пробил в ближний угол. И снова латвийский клуб выручил голкипер.

«Елгава» огрызнулась в середине тайма. После навеса справа Иванов головой пробил в ближний угол - Довбня выбил мяч на угловой. Но после корнера Пантелеев сыграл в своей штрафной рукой, и арбитр назначил пенальти. Иванов не промахнулся – 0:1.

На 32-й минуте Хлусевич и Хагуш вывели на удар Пантелеева, но Владислав, находясь в метре от угла вратарской площади, ударил выше ворот.

Контрвыпад латышей был опасен. Марусич в касание замыкал прострел Литвинского справа, но не попал в створ.

И тут же «Арсенал» мог забить ответный мяч. Кингс по центру убежал один на один с голкипером, но замешкался с ударом, и момент был упущен.

Вскоре Сельдяков позвал на поле доктора «Елгавы». После пушечного выстрела Пантелеева со штрафного стоявший в стенке Иванов оказался в нокдауне.

Первый голевой момент после перерыва – это плотный удар Луценко в ближний угол, но там и находился вратарь Куракин.

На 65-й минуте в рядах красно-желтых произошла массовая замена, свежие футболисты ускорили темп игры. Вскоре Ткачев получил возможность забить, но его удар был заблокирован. Счет сравнялся после стандартного положения. Комбаров подал со штрафного на угол вратарской, где Луценко с правой в касание переправил мяч в сетку – 1:1.

На какое-то время игра успокоилась, однако на 78-й минуте латвийскому клубу удалась быстрая контратака. И все тот же Иванов после передачи справа внешней стороной стопы послал мяч в противоход Шамову – 1:2. Оружейники тут же могли отыграться, но мощный удар Эванса пришелся в перекладину. На последних минутах «Арсенал» непрерывно атаковал, однако счет остался неизменным.

«Арсенал» - «Елгава» Елгава, Латвия – 1:2 (0:1)

13 октября. Химки, УТЦ «Новогорск». Судьи Владимир Сельдяков (Балашиха), Альмир Хатмуллин (Химки), Ваге Чичилян (Бронницы).

Голы: Иванов (25, с пенальти, 0:1), Луценко (70, 1:1), Иванов (78, 1:2).

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Денисов, Довбня, Хагуш (Альварес, 65), Пантелеев (Тудорие, 46), Берхамов (Бауэр, 55), Банда (Володько, 65), К.Кангва (Ткачев, 65), Хлусевич (Луценко, 46), Аджоев (Э.Кангва, 65).

«Елгава»: Малынш (Куракин, 46), Фернандес, Роде (Редько, 52), Осипов, Микицей, Литвинский, Козлов (Жаров, 55), Яков (Индранс, 46), Эмсис, Марусич (Речицкий, 46), Иванов.

Предупреждены: Роде (28), Литвинский (87), Володько (88).