Встреча молодёжных составов «Арсенала» и «Локомотива» закончилась «сухой» ничьей

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч состоялся в Москве, на стадионе «Сапсан-Арена». Уже третью игру подряд туляки сохраняют свои ворота нетронутыми.

Молодёжка «Арсенала» сыграла с дублем «Локомотива» на домашнем стадионе железнодорожников. Команды вышли на поле следующими составами:

«Локомотив»-мол.: Ботнарь, А. Мухин, Основ, Петухов, Черняков, Иваньков, Шарков, Петров, Барабошкин, Карев (Грицак, 63), Хлынов (Турищев, 80).

«Арсенал»-мол.: Д. Мухин, Родинков, Мельников, Гарастюк, Кузькин, Лобанов (Быковский, 80), Хлусевич (Шебунов, 46), Петровский (Климовский, 83), Хабибов (Гребенщиков, 52), Куль (Приходной, 71), Мусаев (Ерофеев, 89).

Предупреждены: Родинков (3), Барабошкин (76), А. Мухин (90).

За весь матч ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника, игра закончилась со счётом 0:0. Таким образом, туляки продолжают беспроигрышную серию и остаются в четверке сильнейших команд молодёжного первенства.