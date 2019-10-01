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Погода в Туле 2 октября: облачно, дождливо и туманно

Погода в Туле 2 октября: облачно, дождливо и туманно

Синоптики обещают порывистый ветер и до 17 градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки), местами туман.

Ветер юго-западный, южный  5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9, днём – 12-17 градусов выше нуля. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +3
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